Ülevaade: mida jälgida talverehvide valikul?

Mida pidada silmas talverehvi valides? Altjõe sõnul sõltub rehvivalik lamelli ja naastrehvi vahel mitmest asjast: „Pehme lamellrehvi eluiga on umbes üks hooaeg lühem, samal ajal kui mõlema rehvi hinnad on enam-vähem võrdsed. Seega lamellidega sõit tuleb veidi kallim, ent see-eest on salongis vaiksem ja rehvid ei krõbise all. Kui liiklete peamiselt linnas ja magalarajoonis, võiks soovitada lamellrehvi, aga eramute piirkonnas ja linnast väljas, kus on oht suuremateks lumevallideks ja jäisteks lompideks, tuleks eelistada naastrehvi.”

Lamell peab olema kindlasti Põhjamaade kliima jaoks mõeldud pehmema seguga, mitte Kesk- ja Lõuna-Euroopa turule suunatud kõva seguga rehv. Paraku palju internetist ostjad seda ei tea ning soetavad Eesti talve jaoks sobimatud rehvid.

FOTO: Maanteeamet.

Männik nendib samuti, et internetist rehvide ostmisel on ohud: info rehvide kohta on sageli puudulik, lihtne on soetada vale kaupa ning keerukas seda tagastada. „Kui auto- ja rehviinsenerid on vaeva näinud ja välja töötanud sobilikud ja ohutud tooted, võiks nende näpunäiteid järgida. Rehv peab olema meie kliimasse mõeldud, ei tohi olla liiga kulunud ega vale mõõtu. Seda kõike jälgib ka sõidukite tehnoülevaatus.”

Nokia spetsialistide soovitusel võiksid väheste sõidukogemustega juhid eelistada naastrehve. Kui aga talveoludes on sõidukogemusi juba vähemalt üks talv ja liiklemine toimub põhiliselt asulateedel, on mõistlik alternatiiv lamell. Männiku sõnul on tähtis roll sõidumugavuses ja -ohutuses ka selles, kuidas ja kus rehve vahetatakse. „See peab toimuma vähemalt 20-kraadises siseruumis, sest miinuskraadides veljele paigaldatud rehvid on jäigad ja nende balansseerimine raskendatud. Kehvalt balansseeritud rehvid aga kuluvad ebaühtlaselt ja võivad teha ebameeldivat müra.”

Järsk pidurdamine „tikk-kontsadel” on keerukas

Rehvide muster kulub ja kõveneb aja jooksul ka siis, kui sõidukit igapäevaselt ei kasutata. Oma osa selles on temperatuuril, päikesevalgusel ning valedes oludes sõitmisel, näiteks kui kasutada talvisteks külmakraadideks loodud lamellrehve aastaringselt. Püsivas soojas sõites muutub lamelli pind libedaks ning kulub eriti kiiresti.

„Isegi kui rehve hooldada ja hoiustada õigesti, on nende eluiga kõige enam viis aastat. See ei ole väga pikk aeg ning seetõttu ei soovita osta kasutatud rehve, sest keegi ei tea nende ajalugu – kuidas on rehve hoitud, kui palju kasutatud ning millise auto puhul. Kui eelmisel masinal olid sillad reguleerimata, on rehvidesse kulunud silmaga nähtamatud astmed, mis sõidul tekitavad ülemäärast vibratsiooni ning müra. Samamoodi nagu ei soovitata osta teiste vanu mäesaapaid või korvpallibotaseid, ei ole hea soetada kasutatud rehve,” räägib Männik.