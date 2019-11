Tark Tee – kindel abimees teekonna planeerimisel

Siinkohal tuleb siiski märkida, et portaali tuleb vaadata enne teele asumist, sest tegemist ei ole rakendusega, mida saaks kasutada sõidu ajal. Selleks on loodud juba mitmeid lahendusi, nt Waze ja muud rakendused, kuhu jõuab ka meie info. Tihti on küsitud, et mis kasu on enne info vaatamisest, kui teel võib kõik muutuda. Jah, sel on oma tõepõhi all. Samas aitab info vaatamine teekonda paremini ja ohutumalt planeerida ning annab autojuhile juba eelnevalt aimduse, mis teda võib ees oodata.

Oluline info veoautojuhtidele

Abi ja infot leiavad ka raskeveokitega liiklejad ehk veoautojuhid ning veondusega seotud ettevõtted, kes saavad Targast Teest lisaks liikluspiirangutele infot massipiirangutest. Eesti kliimas paratamatutel teedelagunemise perioodidel võib päevas kõrvalmaanteedele lisanduda kümneid uusi veoautode massipiiranguid. Värskeima info nende kohta leiab Tark Teest – nii kehtestatud kui lähipäevil kehtima hakkavad massipiirangud. Lisandunud ning eemaldatud massipiirangutega arvestab ka teekonnaotsing.

Veoste vedajate jaoks olulise infona on Targas Tees nähtavad ka riigiteede gabariidipiirangud – nii püsivad kui ehitustöödega seotud ajutised piirangud. Kõrge või laia veosega liiklejad peaksid nende ülekontrollimise võtma omale rutiiniks, kuna eksimused võivad osutuda väga kulukaks.

Autovedajate jaoks on loodud ka üks eraldi kaardikiht, nn lilla võrgustik – teedevõrk, kus on eriloa alusel lubatud sõita tavapärasest raskema, kuni 52 t täismassiga autorongiga. Varem oli teatud tingimuste täitmisel see võimalus metsavedajatel, käesoleva aasta 1. juulist seda õigust laiendati.

Selleks et olla kursis teel toimuvaga, saab endale tellida portaalist ka teavitusi. Valida saab liikluspiirangute ning massi- ja gabariidipiirangute teadete vahel. Samuti saab määrata, millise maakonna või tee kohta infot soovitakse saada. Nii jõuavad kõik uued piirangud koheselt ka postkasti.

Kasutajate ring laieneb

Liikluspiirangute koha pealt on Tark Tee seni koondanud valdavalt riigimaanteede ehk Maanteeameti hallatavate teede infot. Samas on rakendus avatud kasutamiseks kõigile omavalitsustele nende teedel olevate teetööde või muude liikluspiirangute info jagamiseks. Kohalikel teedel vastutavad selle info edastamise eest omavalitsused ning mitmed neist, näiteks Saaremaa, Jõgeva või Luunja vallad, juba kasutavad Tarka Teed.

Vaata TarkTee.ee kaarti:

Jagame andmeid soovijatele

Targa Tee üheks oluliseks tegevuseks on kogutavate andmete edastamine teistele teenusepakkujatele. Maanteeamet tagab soovijatel andmetele võimalikult hea ligipääsu ning võimaluse kasutada neid oma teenustes ning rakendustes. Konkreetseks näiteks andmete jagamise kohta on mobiiliäpp Waze, kuhu jõuab juba pikemat aega Targast Teest liikluspiirangute ning ohtlike teeolude info (teepinnal oleva jää hoiatused teeilmajaamadest). Samamoodi jõuavad teede sulgemised Google Mapsi rakendusse, mis oskab seejärel oma teekonnaotsingus nendega arvestada.