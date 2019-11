Mis aitaks pidevalt uduste ja jäätuvate auto aknaklaaside puhul?

Kahjuks on liiga sageli näha tänavatel liikumas autosid, mille akendest on lahti kraabitud või udust puhas vaid väike osa ning juht on juba teele asunud. Tegelikult ei tohi uduste ja jäätunud klaaside ning korralikult puhastamata akendega liiklusesse minna, sest ahenenud vaateväli võib tekitada liiklusohtlikke olukordi või isegi õnnetusi.

„Udu tekib, kui klaasipind on külmem siseruumis olevast õhust ning samuti kondenseerub külmale klaasipinnale inimese poolt eraldatav soojus. Selline „higistamine” kestab seni, kuniks ruumis saavutatakse klaasi soojendav temperatuur,” selgitab Õige, kelle sõnul on väga oluline pidada autos puhtust, sest määrdunud pind absorbeerib õhust niiskust paremini kui puhas.

Ta lisab, et täielikult klaaside uduseks muutumist ainult puhtusega ei elimineeri. „Selleks on olemas pindpinevusained, mis kondenseerumist aitavad vähendada. Need ei ole küll täielise ja lõpliku mõjuga, kuid nii saab vähendada kondenseerumise ulatust ja kestvust.”

Kodusaare sõnul on kõige sagedasem põhjus akende uduseks muutumisel liigniiskus ventilatsioonisüsteemis. „Enamasti alahinnatakse salongifiltri vahetuse vajadust. Olen soovitanud töökodadel klientidele näidata, milline näeb välja mõni aasta või paarkümmend tuhat sõitnud salongifilter. Alles seda läbivettinud filtrit nähes hakatakse mõtlema, et see ei oma enam mingeid filtreerimisomadusi ja kogu see liikluses lendlev mustus jõuab autosalongi ja sõitjate kopsudesse,” selgitab ta.

Teine põhjus on salongi enda niiskus, sest sügiseti lähevad ilmad tublisti vihmasemaks ning inimesed tassivad jalgadega paratamatult väikeste koguste kaupa autosse muda, mis eraldab vett. Veel hullemaks läheb asi lörtsi ja lumega. „Kogu see niiskus leiab tee põhjavaipa või riidest matti. Isegi kummimatt ei päästa olukorda, kui seda ei puhastata. Kui autosalong soojaks kütta, hakkab niiskus teadupärast aurustuma ning nii see niiskus klaasidele kondensatsiooniveena tekibki.”

Miks aitaks? Kodusaar soovitab vahetada alati hoolduses õlifiltriga koos ka salongifilter ning koristada lisaks kevadisele suurpuhastusele autot põhjalikult ka külmemate ilmade saabudes. „Korralik salongipuhastus hõlmab ka asjakohase imuriga põhjavaibast vee imamist. Olen näinud, kuidas keset talve tõmmatakse põrandavaibalt lihtsa vaevaga välja mitu liitrit vedelikku, mis omakorda tähendab, et sama vesi käib iga kord auto soojenedes salongis ringi. Keemilise puhastuse raames kuivatatakse terve salong korralikult. Ja muidugi on kasu ka niiskusekogujatest.”

Parim vahend jää vastu on soojus

Teine suur mure on autoomanikel jäätunud klaasidega. Õige hinnangul on jäätunud akende puhul parim sulatusvahend soojus, mis hoiab aknaklaasid kriipevabad. „Kõik muud mehaanilised töötlused on abrasiivsed juba seetõttu, et auto välispinnale koguneb teelt igasugu aineid ja esemeid, näiteks liiva, pori jne. Keemilised abivahendid võivad olla abiks, aga nendega võib kaasneda erinevaid mõjusid nii auto värvipinnale, plastosadele kui ka keskkonnale laiemalt. Ja keemia mõjuvõime kahaneb temperatuuri alanedes.”

Kodusaar nendib, et jää vastu „võitlemisel” on populaarseks ostunud erinevad klaasivahad, mille puhul kipub olema hind toote omadustega korrelatsioonis. „See tähendab, et odavamad tooted on lühiajalisema toimega ning lihtsamad kasutada ning kallimad tooted, mille pealekandmisega peab rohkem vaeva nägema, kestavad samas ka kauem. Kindlasti ei aita need vahendid otseselt jäätumise vastu, kuid tekitavad jää ja klaasi vahele kaitsekihi, tänud millele tuleb jää klaasilt lihtsamalt ära.”

Jääga kaetud auto tuuleklaas FOTO: Gerli Ramler