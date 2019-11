Talvine ABC: kuidas õigesti autotulesid kasutada

Alustame tulede kasutamisest: päevasel ajal peavad sõidukil põlema lähi- või päevatuled ning ääre- ja numbrituled. Valgel ajal on lubatud lähitulede asemel kasutada ka päevatulesid, mis võivad põleda ilma ääre- ja numbrituledeta. Pimedal ajal või halva nähtavusega tohib kasutada kaugtulesid või lähi- ja kaugtulesid korraga. Rein lisab, et kaugtuledega sõites tuleb jälgida, et valgusvihk vastutulevat juhti ei pimestaks. Hämaras, rääkimata pimedas, on aga päevatuledega sõitmine ohtlik, kuna tagumised liiklejad ei märka ees olevat „pimedat“ autot.

Ääretulesid on muide aastate jooksul nimetatud mitut moodi, näiteks parktuled ja gabariittuled. „Heal lapsel mitu nime, kuid seadustes ei kasutata enam mõisteid nagu park- ega gabariittuled, vaid ääretuled. Ääretulesid, mille eesmärgiks on valgustada auto ääri, kasutatakse sõitmisel ja halvas nähtavuses pimedal ajal peatumisel ning parkimisel,” selgitab Rein.

Eesmised udutuled on mõeldud kasutamiseks ainult udust või sajust tingitud halva nähtavuse korral. Samuti on neid lubatud kasutada valgel ajal lähitulede asemel, kuid mitte korraga. Tagumisi udutulesid võib kasutada sõidu ajal ainult asulavälisel teel udust või sajust põhjustatud halva nähtavuse korral või kui sõidutuulest ülestõstetud lumi, tolm või pori halvendab oluliselt tulede nähtavust tahapoole.

Pimedas teepervel peatudes kasuta ka ääre- ja numbritulesid!

Peatudes asulavälisel teel halva nähtavuse korral või pimeda ajal, tuleb lisaks ohutuledele kasutada ka ääre- ja numbritulesid. Halva nähtavuse korral või pimeda ajal valgustamata asulavälisel teel peatatud või pargitud sõidukil ei tohi põleda lähi-, kaug- ega udutuled. Asulateel peatatud sõidukil ei tohi põleda kaug- ega udutuled, välja arvatud juhul, kui udutulesid kasutatakse lähitulede asemel. Asulatee vasakul teepoolel peatatud sõidukil ei tohi põleda ka lähituled.

Reinu sõnul eksitakse kõige sagedamini selle vastu, et sõidetakse udutuledega, kui see lubatud ei ole. „Sageli juhid ei kontrolli, kas kõik tuled on ikka töökorras ja põlevad. Ning vahel unustatakse kaugtuled peale, mis võivad vastassuunas sõitjat pimestada.”

Tuuning võib rikkuda tulede valgusnurga

Autoomanikud armastavad vahel oma sõidukeid tuunida ning üks võimalus selleks on tulede lisamine või vahetamine võimsamate vastu. „Tuledele kleebitakse peale „kulmusid“, mis muudavad nende valgusnurga valeks. Pärast tuunimist on tuled sageli valesti reguleeritud, nii et need ei valgusta õigel määral eesolevat teed. Ja tagumisi sõitjaid pimestavad numbrituledes liiga võimsate LED-tulede kasutamine,” loetleb Rein põhilisi tuledega seonduvaid apse.