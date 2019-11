Ennekõike oleme me jalakäijad ja alles siis oleme me autojuhid, õnnetusse ei taha me kummalgi juhul sattuda. Elu on aga näidanud, et just oma sõidu lõpetanud autojuhid on need jalakäijad kellel on suurim oht sattuda õnnetusse, sest neid lihtsalt pole tee peal näha.