Mida teha, kui auto ette hüppab metsloom?

„Kõige olulisem on veenduda, et endal ja kaassõitjatel ei ole ulukiga kokkupõrke tagajärjel vigastusi. Kui õnnetuse tagajärjel on inimesed või kolmanda osapoole vara nagu teine sõiduk, objekt või teepost saanud vigastada, helistage viivitamatult hädaabinumbrile 112. Kõigile, kes sattuvad silmitsi ulukiõnnetusega, paneksime eelkõige südamele, et teavitamisel on väga oluline võimalikult täpne asukoha kirjeldus! Lihtsaim on enda asukoht tuvastada nutiseadme abil,” annab nõu Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuht Tõnis Korts.

Suurulukile otsasõidust tuleb teavitada lisaks keskkonnainfo telefonil 1313, et tagada vigastatud looma aitamine või hukkunud looma teelt eemaldamine. Teel hukkunud või vigastatud väikeulukitest saab teatada maanteeinfokeskuse telefonil 1510, kust omakorda edastatakse info piirkonna teedevalitsusele. Asulate piires hukkunud loomadest tuleks teavitada kohalikku omavalitsust või helistada samuti telefonil 1313.

Õnnetused metsloomadega on sagenenud. Kuidas neid vältida?

Vaadeldes inimkannatanutega õnnetuste statistikat, moodustavad loomaga seotud õnnetused keskmiselt 1,3-1,5% kõigist neist, mis on õnneks suhteliselt väike osakaal. Samas on õnnetused metsloomadega aasta-aastalt sagenenud. Kuidas seisata tõus ja vähendada loomadega seonduvaid liiklusõnnetusi?

Maanteeameti keskkonnatalituse juhataja Villu Lükk nendib, et loomade teele sattumist välistada ei ole võimalik. „Teede tarastamine on küll efektiivne meede, kuid selle juures tuleb mõista, et ka metsloomad peavad saama liikuda oma radadel nagu inimene teedel. Seega pole tarastamine mõeldav ilma piisava tihedusega sobilike läbipääsude rajamiseta. Loomade olulisemad elu- ja liikumisalad on määratletud planeeringutes rohevõrgustikuna, mille toimuvust ei tohi oluliselt halvendada, ehk muuhulgas sulgeda tarastades teedega ristuvaid rohekoridore,” selgitab ta. „Tarastamise korral sobivad suurulukitele läbipääsudeks turvalise lahendusena eritasandilised ökoduktid ehk rohesillad või teealused suurulukitunnelid, mis paraku on kallid rajatised.”

Korts lisab, et uuringute kohaselt ilmneb ökoduktide kasu alles mitmete aastate möödudes, kuniks ulukid võtavad sellised rajatised omaks. „Ulukite liikumise trajektoor ja koridorid on üsna ühemustrilised, mida kinnitavad ka teadlaste uuringud. Väidetakse lausa, et nii nagu rändlinnud, tunnevad ka suurulukid taevakaarte ja liiguvad kindlates suundades juba aastasadu, mis on ilmselt neil lausa geenides,” möönab ta. „Ökoduktid on väga vajalikud. Võimalusel tuleks neid rajada maastikuga samal tasapinnal ehk siis rajada tee ökodukti alt või ülevalt läbi. Tasase maastikuga harjunud loomad ei roni meelsasti mäkke. Tee viimine teisele tasapinnale on kallim, aga pikemas perspektiivis tasuvam.”

Põdramärke tasub võtta tõsiselt!