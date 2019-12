Meie sõiduteede suurimad vaenlased on nullkraadi tsüklid

Selleks et teekatenditesse satuks võimalikult vähe vett, on vaja hoida teed heas seisukorras ning võimaldada sade- ja sulavee kiire eemaldumine.

Eestis on enamjaolt kahte tüüpi teekatteid: sidumata ehk kruuskatted ja seotud ehk asfalt- või stabiliseeritud katted. Peamised teekatte lagunemist põhjustavad probleemid on tsükliline külmumine ja sulamine, naastrehvid, tee kandevõime vähenemisest tingitud pragude teke ehk väsimuspraod, ehitusmaterjalide kvaliteediprobleemid ning ebapiisavad vahendid teekatete taastusremondiks.

„Kui võtta arvesse, mis koormus- ja ilmastikutingimustes meie teekatted peavad vastu pidama, selgub, et veidigi suurema liiklussagedusega teedel asfaltkate on üks vastupidavamaid teekatete tüüpe,“ selgitab Hendrikson. „Kõik sõltub muidugi konkreetsest teelõigust. Kui ühte teelõiku kasutab ööpäevas alla 50 auto, on ilmselgelt liiga kulukas hakata sinna rajama mitmekihilist asfaltkatet. Sellisel juhul on kruusakate väga hea, sest see suudab ennast taastada. Loomulikult vajab see siis kuival ajal tolmutõrjet. Samas suure liiklussagedusega teedele rajatakse teekatteid kulumis- ja deformatsioonikindlamatest asfaltsegudest.”