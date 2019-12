Talvel tasub hoida autol paak täis ning labidas, käivitusjuhtmed ja taskulamp ligi

„Kaasaegne auto ei vajagi tegelikult lisaks rehvide vahetusele eraldi ettevalmistust. Spetsialistide poole tasub pöörduda, kui auto hoiatustuledega tähelepanuvajadusest teada annab,” nendib Vane. Ta lisab, et kindlasti tasub aeg-ajalt üle vaadata auto tuled. „Tuled peavad korras olema nii suvel kui ka talvel, aga talvel sõidame rohkem pimedal ajal ning siis on korralik valgus väga oluline. Lisaks lähi- ja kaugtuledele tuleb kontrollida ka seda, kas põlevad sõiduki ääre- ja numbrituled, samuti pidurituled.”

Kui sõidukil on automaatselt sisse lülituvad päevatuled, siis halva nähtavuse korral ja talvistel hämaratel päevadel tuleks kasutada ikkagi lähitulesid, et autol põleksid ka tagumised ääretuled. Samuti on oluline enne külmasid üle vaadata kojamehed ning vajadusel need vahetada. Kojamehi tasuks vahetada tegelikult poole aasta tagant, et nad toimiks vastavalt ootustele. Esimesed märgid vahetamise vajadusest on klaasile jäävad triibud või laigud.

Terreping soovitab juba aegsasti vahetada suvise klaasipesuvedeliku talvise vastu ja diiselautode juhtidel kasutada talvist diiselkütet. Tanklates hakatakse seda küll aegsasti müüma, kuid kui paak suvist diislit täis, siis on võimalik autokauplustest saada lisandeid, mis ei lase kütusel hanguda.

„Oluline on seegi, et auto aknaklaasid oleks seestpoolt puhtad. Talvel on päikest vähe, aga kui see paistab, siis küllalt madalalt ja enamasti ikka silma. Eriti autos suitsu tegevate inimeste esiklaasid on seestpoolt ehmatavalt mustad,” räägib Vane. Ta lisab, et talvel võib tõenäoliselt suuremaid probleeme tekitada aku, kui selle tööiga hakkab lõppema.

Elementaarvarustusena võiks Vane sõnul autos alati kaasas olla helkurvest, mis peab tegelikult olema autos aastaringselt, kaabits akna puhastamiseks ja hari lume eeldamiseks. Lisaks soojad töökindad, mis on jää kaapimiseks ja lume pühkimiseks sobivamad kui nii-öelda tänavakindad. Taskulamp, sest pimedat aega on palju, ning väiksematel teedel sõites võib vaja minna ka väikest lumelabidat ja puksiirtrossi.