Libeduse ennetamiseks vajalikud otsused teeb inimene tehnoloogia abil

Palju on juttu olnud ka sellest, et Põhjamaades kasutatakse soola asemel graniitsõelmeid. Miks meil endiselt soolaga libedust tõrjutakse? „Põhjamaades kasutatakse graniitsõelmeid eelkõige külmades piirkondades, kus soola kasutamine ei ole madalate temperatuuride tõttu otstarbekas. Mujal on kasutusel ikkagi kloriidid, mida puistatakse teele ilmastikutingimustele vastav minimaalne kogus,“ selgitab Lood. „Mis puudutab soolast tingitud sõidukite roostetamist, siis tänapäeva autokered on enamasti kümneaastase roostegarantiiga ja kahjustamata värvikihiga autole sool negatiivset mõju ei avalda, küll tuleb aga aeg-ajalt külastada pesulat.” Tema sõnul on tõenäolisem, et auto värvi kahjustavad hoopis graniitsõelmete jämedamad osised.

Seppami kinnitab samuti, et libedusetõrjeks kõige efektiivsem viis on teehooldusmasinatelt pihustatav naatriumkloriid (NaCl) ning NaCl ja vee lahus. „Lisaks siia aga olulise tähelepaneku, mida kõik liiklejad võiksid tähele panna – kindlasti ei tähenda libedustõrje seda, et näiteks peale tee soolatamist või liivatamist oleks tee koheselt lume- ja jäävaba ning teel sama hea haarduvus kui suvel. Talvine libedusetõrje tähendabki seda, et me teeme tee vähem libedaks.”

Teehooldusmasinad lähevad välja kas juba lumesaju ajal või siis pärast lumesaju lõppu – olenevalt sellest, kui palju on lund sadanud ja mis seisunditasemega teega on tegemist. Sahk käib väljas ka pärast teede soolatamist, kuna koristamist vajab tekkiv lumelopp. Libedusetõrjet tehakse veoautokasti paigaldatud soolapuisturiga ja kruusateedel teehöövli või auto alusteraga jääd karestades. Kõrgema klassiga teede puhul on aega libedusetõrjeks kaks tundi ja madalama klassiga teede puhul 12 tundi alates libeduse tekkest.

Seppam möönab, et talihoolde puhul tuleb nii teehooldajal kui ka tavaliiklejal arvestada, et ilmastiku- ja teeolud ning sellest tingitud vajalikud tegevused võivad igapäevaselt muutuda, kuna ilm kipub iga kord erinev olema. „Eesti asub kliimavöötmes, kus teed võivad olla libedad ning sõidukiirus tuleb valida vastavalt ilmaoludele ja kasutada autodel korralikke talverehve,“ sõnab ta. „Hommikuti tasub enne teele asumist vaadata ilmateadet ja antavaid hoiatusi teede kohta või kuulata raadio või televisiooni hommikuprogrammi. Kui õhtul või öösel on sadanud vihma ja hommikuks on taevas selge ning väljas on null- või miinuskraadid, tasub ettevaatlik olla.“