Mida peaks iga autojuht teadma teede hooldusest?

Talvist teed tuleks võtta normaalse nähtusena ning selleks, et ohutult sihtpunkti jõuda, tuleb valida teeoludele vastav sõidukiirus ning ohutu sõidustiil. Portaal Tark Tee on liiklejatele teavet jaganud juba üle seitsme aasta ning Maanteeamet loodab, et liiklejad käivad enne teekonna alustamist vaatamas teeolusid, võimalikke piiranguid ja teetöid, mis aitavad otsustada, millist teed sõitmiseks valida. Igapäevaselt käib portaalis infot vaatamas 1000-2000 kasutajat.

Lisaks Tark Tee portaalile jagab infot rakendus Waze

Kõige enam käiakse Tark Tee portaalis talvel keeruliste teeolude korral. Kui ilm toob lund ja libedust, leiab Targast Teest teeilmajaamade värskeimad andmed ning teekaamerate pildid, mille abil saab ülevaate teel ees ootavatest oludest. Teeilmajaamad ja -kaamerad saadavad maanteedelt uut infot iga 10 minuti tagant. Igal hommikul – ja sõltuvalt ilmaoludest ka õhtul – saab lugeda ülevaadet hetke teeolude kohta ja prognoosi lähitundideks. Enne teele asumist tasub kindlasti heita pilk kaardile ja teeolude ülevaadet lugeda, et olla valmis eesootavaks.

Sõidukijuhte aitab lisaks nutirakendus Waze. Maanteeamet jagab juba mitu aastat Waze’i kasutajatele infot riigiteede liikluspiirangute kohta ja talvel teeilmajaamade libeduse hoiatusi. Juba teist talve saavad Waze’i kasutajad näha neid hooldesõidukeid, millel on sahk või puistur kasutuses ehk tehakse talviseid töid riigiteedel. Liiklejaid hoiatatakse ka vastassuunast lähenevast hooldeautost. Info antakse nende sõidukite kohta, mis töötavad kilomeetri raadiuses.

„Hooldeautode liikumiskiirus on tavaliiklejast aeglasem ja seetõttu võib sõiduki järele tekkida autode kolonn, mis on liiklusele takistuseks. See on olulisim põhjus, miks soovime hooldeautode liikumist näidata. Kui juht teab aeglasema liiklemise põhjust, annab see talle võimaluse täiendava takistusega aegsasti arvestada. Nii loodame kahandada ohtlike möödasõitude arvu,” möönab Vaidla.

Maanteeamet ootab huviga infot teede olukorra kohta

Maanteeamet on Vaidla sõnul tänulik, kui liiklejad annavad teada teel olevatest puudustest. „Nii saame need kõige kiiremini parandatud. Parim viis on helistada maanteeinfo tasuta telefonile 1510 ja jätta teade probleemi kohta, tuues välja võimalikult selgelt asukoht ehk millise tee millisel kilomeetril on teel auk, lumi lükkamata või liiklusmärk puudu. Info täpsus on seejuures väga tähtis, sest keerukas on reageerida näiteks infole, et terve Tallinna-Tartu maantee on hooldamata.”