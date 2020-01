Muutteabega märgid annavad võimaluse talvel senisest kiiremini sõita

„Eesti liiklejatele meeldib piirkiiruse kehtestamine, mis lähtub tegelikest tee- ja ilmaoludest. Paljud tunnistavad, et neile teeb heameelt talvel heade sõiduolude korral suurema sõidukiiruse lubamine. Meie äsja tehtud sõidukijuhtide rahuloluküsitlus näitas samuti, et suuremat kiirust pooldatakse talvel 2+2 ja 2+1 teedel kõige enam just siis, kui kasutatakse muuteabega märke,” räägib Vaikmaa.

Maanteeameti jaoks on oluline, et tänu digitaalsetele süsteemidele saab jooksvalt jälgida tegelikke sõidukiirusi. „Näiteks Laagri–Ääsmäe lõigul paigaldatud püsiloenduspunktid aitavad häälestada süsteemi jooksvalt täpsemaks erinevates tingimustes. Kuid tahaks siinkohal toonitada, et kui juht ei hinda sõiduolusid piisavalt heaks, on ka muutuva kiiruspiirangutega teelõigul mõistlik sõita lubatust madalama kiirusega,“ lausub Vaikmaa. „Juhi vastutus ja otsustus jääb sõidukiiruse valikul alati alles ning ükski tehniline süsteem ei saa tagada 100% ohutu liiklemise garantiid kõigile juhtidele!”

Digitaalsed märgid on operatiivseim infokanal

Muutteabega märkide kasu tuleb Vaikmaa hinnangul kõige paremini välja talveperioodil, mil ilma- ja teeolud on väga muutlikud. „Lubades talvel tavapärasest suuremat sõidukiirust, säästame liiklejate aega. Samas saame raskete olude puhul piirkiirust langetada ja liiklejaid hoiatada, mis parandab liiklusohutust,“ tõdeb ta. Suviti on aga muutteabega infotabloodel oluline roll liiklusavariidest, tee sulgemistest, ümbersõidumarsruutidest, teel seisvast sõidukist või sõiduajast teavitamisel, mis samuti parandab ohutust ja aitab sõiduaega vähendada.

„Digimärkide eelis muude infovahendite ees on see, et jõuame teabega suurema osa liiklejateni, kes märgist mööduvad,“ selgitab Vaikmaa. Uuringud näitavad, et digimärgid on tänu LED tehnoloogiale ja täpsele suunamisele erinevates ilmastikutingimustes tavamärkidest parema nähtavusega ning nende aktsepteeritavus ja mõju liiklejate käitumisele on suurem.

Elektroonilised liiklusmärgid on ühendatud keskse juhtimissüsteemiga, mille peamiseks sisendandmeteks on praegu teeilmajaamade parameetrid. Öösel juhitakse märke automaatselt teeilmajaamade andmete põhjal koostatud juhtimisreeglite järgi, mis tähendab, et näiteks libeduse ohu tuvastamisel kuvatakse automaatselt hoiatusi ning langetatakse vajadusel sõidukiirust. Päevasel ajal saab heades teeoludes lubada ka talvel 100 või 110 km/h sõidukiirust ning selleks kasutab Maanteeameti liiklusjuht automaatsüsteemi juhtimisettepanekute tegemiseks lisainfot teistest allikatest nagu liikluskaamerad, teeilmaprognoosi infosüsteem, Waze jms. Käsitsi juhitakse märke avariide ja muude intsidentide puhul, mille tuleb info Häirekeskuselt.

„Tulevikus soovime infotabloodel hakata edastama ka näiteks sõiduaegade infot ning arvestada otsuste tegemisel liiklussagedust ja sõidukite tegelikku kiirust reaalajas,” sõnab Vaikmaa.

Elektrooniline süsteem tuleb enamikele 2+2 teelõikudele

Järgmine muutteabega märkidega varustatud suurem objekt saab olema sel aastal avatav Tallinna–Tartu maantee Kose–Võõbu teelõik. Lisaks kiirusemärkidele tulevad sinna infotablood ning automaatsed loomatuvastus- ja hoiatussüsteemid. Tallinna ringteele ja uuele Võõbu–Mäo rajatavale teele ning olemasolevale Mäo ümbersõidu teelõigule on oodata muutteabega märke 2022. aastal. Samuti on planeerimisel Tallinna–Tartu maantee Peetri–Kose 2+2 teelõik ning soov on järgmise viie aasta jooksul varustada suurem osa Eesti 2+2 teelõike muutteabega märkidega.