Rallimeeste ilmaennustaja Hannes Tõnisson: tõde peitub mitme ilmaprognoosimudeli vahel

Kui täpselt on võimalik ilmaolusid prognoosida?

Päris ülikooli alguses õpetati meile, et lähipäevade ilmaennustuse täpsuse tõenäosus on keskmiselt 40%, aga homme tuleb meil 60% tõenäosusega samasugune ilm nagu täna. See kehtib päris hästi nii Eestis kui ka mujal maailmas. Kui õpid mingi piirkonna ilma veidi mõistma, siis on kergem prognoosida. Pikad, üle viiepäevased ilmaennustused üldjuhul paika ei pea, vähemalt minule rahuldaval tasemel mitte. Kõige keerulisem on ennustada täpselt ette hoovihmasid ja ilmamuutuse täpset aega. Hoovihmade tulekut saab küll ennustada, aga kus ja kui palju, see on sageli väga juhuslik.

Kas mõne tunni jagu ette saab ilmaolud juba täiesti kindlalt paika panna?

Mägedes on vahel isegi 10 minutit keeruline ette ennustada, näiteks seda, millal täpselt sadama hakkab ja kust hoovihma pilved läbi liiguvad. Kui on oodata hoovihmasid, siis on kaks tundi ette keeruline teada, kus täpselt sajab ja kui palju. Kui ilm on väheke stabiilsem, siis saab kaks tundi üldiselt väga täpselt ennustada.

Kui oluline osa ilma prognoosimisel on kogemusel või on tegu puhta matemaatikaga?

Kasutan vabalt saadaolevaid ilmamudeleid. Vaatan iga piirkonna kohta välja, millised mudelid on saadaval. Paar nädalat varem koostan nii-öelda vaatluste tabeli ehk võrdlen reaalmõõtmisi mudelite andmetega. Kui hakkan täpset prognoosi paika panama, võtan kõige sobivama mudeli ja arvutustabeli abiga püüan saada kõige õigemad andmed. Kogemusest on palju kasu. Kui ikka päevi ja nädalaid oled mingi piirkonna ilma jälginud, oskad paljalt graafikule vaatamise põhjal öelda, mis juhtuma hakkab. Ja kui reaalses ilmas midagi mudelist erinevat näha on, siis aimad, mis tegelikult ilmaga juhtuda võib ning paned oma peas mudeli õigesti tööle.

Kuidas prognoosida esimest libedust – on seda tõesti võimatu ette näha?

Päris võimatu ei ole. Kui on näha, et maapind on külm, näiteks maapinna temperatuurid on olnud oluliselt miinuses, siis sellele järgneval soojenemisel soojeneb kõigepealt õhk ja siis alles maa. Sademed tulevad õhust, kus on sageli juba plusskraadid. Kui on näha, et enne on mitu päeva olnud 5-10 miinuskraadi ja siis järsku tuleb kerge pluss koos väheste sademetega, on musta jää teke üsna kindel.