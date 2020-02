HEAD TEED: kaks head põhjust, miks ei tasu teehooldeautole liiga lähedal sõita

See, et teede ääres pole suured lumevaalud ei tähenda, et teehooldeautode juhtidel oleks vähem tööd. Nullilähedased temperatuurid toovad nad teedele ka praeguste, sügiseste talveilmadega. Vaata videot ja saa teada, mida ootavad teehooldeauto juhid sinult ja mida võid neist oodata sina.