Loom autos ei tohi juhtida juhi tähelepanu liikluselt kõrvale

„Lahtine loom võib häirida juhi tähelepanu või teda füüsiliselt segada,“ tõdeb Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse patrulltalituse juht Varmo Rein. Eriti ohtlik on olukord, kus lahtine loom hakkab mööda autot ringi uitama, ronib juhile sülle või segab muul moel.

Ta lisab, et loomad alluvad täpselt nagu inimesedki füüsikareeglitele – süles istuv loom võib avarii korral paiskuda läbi esiklaasi, tagant istmelt juhile selga või jääda avanenud turvapadja ja inimese vahele. Oluline on meeles pidada, et nii inimeste kui ka loomade kaal muutub sõltuvalt sõiduki kiirusele ning suureneb kokkupõrkehetkel kordades. Näiteks 30-kilogrammine koer saavutab 50 km/h kiirusel sõitvas sõidukis kokkupõrkehetkel kaalu 1850 kg, 70 km/h kiiruse juures on see 2600 kg ning 90 km/h sõitva auto puhul juba 3300 kg.

Isegi kümnekilose suurema kassi või koerakutsika kaal saavutab linnas 50kh/h sõidukiiruse juures märkimisväärse kasvu – olles õnnetushetkel 617 kg. Maanteel 90 km/h sõites muutub see kümnekilone loom juba ligi 1000 kg raskuseks. „Proovige sellist looma äkkpidurduse korral kinni hoida või mõelge sellele, kui ta peaks tagaistmelt eesistujale peale lendama,“ märkis Rein.

Rein rõhutab, et lemmikloomad tuleb sõidu ajaks kinnitada turvatraksidega või sõidutada neid vastavas transpordipuuris. „Ei tohi unustada, et ka puur tuleb kinnitada turvavööga autoistmele või turvarihmadega pagasiruumi, et äkilisema pidurduse korral loom ega kaasreisijad viga ei saaks. Loomulikult tuleb õige turvavarustuse valimisel arvestada looma suuruse ja tema kehakaaluga.”

Kindlasti ei tohi lemmiklooma sõidu ajal hoida süles ega ka jalgade juures. „Tihtipeale kiputakse suuri koeri hoidma jalgade ees maas, ent kui juhtub õnnetus, siis koer lihtsalt lömastab istuja jalad,“ selgitab Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Diana Okas, miks on see ohtlik.

Koera kinnitamine on oluline ka seetõttu, et kui juhtub õnnetus, on koer tõenäoliselt šokis ning võib reageerida ettearvamatult. „Ehmunud ja kuri koer võib takistada päästjate tööd,“ tõdeb Okas. „Teine oht on, et ust avades ehmunud koer põgeneb.“