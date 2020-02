Teeme selgeks: kas ühistranspordis peab turvavöö kinnitama või ei?

2018. aasta jaanuaris juhtus traagiline bussiõnnetus, milles sai viga 15 sõitjat. Turvavöö oli kinnitatud vaid mõnel üksikul inimesel. Eelmise aasta 19. juulil juhtus Kloogaranna maanteel raske bussiõnnetus, kus sai kannatada 26 inimest. Ka selle õnnetuse puhul kordus sama – enamusel sõitjatest ei olnud turvavööd kinnitatud.

„Ka bussis peab olema turvavöö kinnitatud. Mida rohkem on sõidukis kinnitamata inimesi ja ruumi liikumiseks, seda suuremad on vigastused nii turvavööga kinnitamata sõitjal endal kui ka kaassõitjatel, kellele ta otsa paiskub,“ selgitab Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Diana Okas.

Kuidas siis on lood bussis turvavöö kinnitamisega? Kas see on vabatahtlik, et seda nii vähe tehakse? Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse patrulltalituse juhi Varmo Reinu sõnul on lihtne vastus, et ühistranspordis, kus on turvavööd olemas, tuleb need kindlasti sõidu alguses kinnitada ning hoida peal kogu sõidu vältel. Erandiks on piiratud sõidukiirusega linnaliinibussid ning vanemad bussid, kus turvavööd puuduvad.

„Enamikes kaugliinibussides on turvavööd olemas ning kaugliinide bussijuhid peavad sõidu alguses inimestele meelde tuletama, et sõitjad kinnitaks turvavöö. Enda ja teiste turvalisuse eest vastutab inimene ise – turvavöö olemasolul kinnitab selle, linnaliinibussis istub või hoiab kinni,” selgitab Rein. Ta lisab, et turvavöö tuleb kinnitada mitte ainult enda, vaid ka teiste sõitjate turvalisuse tagamiseks. „Avarii korral võib turvavööga kinnitamata inimene lennata mitmekordse jõuga otsa teistele, tekitades neile raskeid kehavigastusi.”

Ta lisab, et ka politsei kontrollib turvavööde kasutamist kaugliinibussides ning tuletab inimestele meelde, et enda ja teiste turvalisuse tagamiseks on turvavöö kasutamine kohustuslik.

„Olukord on aasta-aastalt järjest parem. Maanteeameti uuring näitas samuti, et bussides on turvavööde kinnitamise vajadusest teadlikud 83% vastanutest,” nendib liiklusjärelevalvekeskuse patrulltalituse juht.

Uuringust selgus veel, et ligikaudu 80% neist, kes ei kasuta bussis turvavööd, väidab, et neid suunaks turvavööd kinnitama meeldetuletus bussijuhilt enne sõidu alustamist. Sellist meeldetuletust on reeglina või sageli kuulnud 42% viimase aasta jooksul bussiga sõitnutest.