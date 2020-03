Millised Eesti kruusateed saavad riigi toel tolmuvaba katte?

„Riigiteede teehoiukava 2020–2030 on püstitanud eesmärgi ehitada riigiteedele tolmuvabad katted kõigile suurema kasutusega kruusateedele 2030. aastaks, arvestades elanikkonna paiknemist ja tee kasutamise intensiivsust. Suurema kasutusega kruusateed on need, kus liiklussagedus on üle 50 autot ööpäevas,” selgitab ta. Nimekirja kruusateedest, mis saavad järgmise kolme aasta jooksul (2020–2023) tolmuvabad katted, leiab SIIT!