Mõned nipid, millega muuta kevadel igapäevane autosõit ohutumaks

Eriti oluline on puhastada korralikult ära sisemised klaasipinnad, sest madalalt silma paistev ere päike ja must esiklaas võivad tekitada olukorra, kus aknast peaaegu ei näegi välja. Loomulikult tuleb aknaklaaside sise- ja välispindu puhastada rohkem kui mõned korras aastas. Samuti on mõistlik panna autosse lumelabida asemel päikeseprillid, et vajadusel oleksid mugavalt need käepärast võtta.

Mis aitab veel kaasa kevadel autosõidu ohutuks muutmisele? Kia Auto ASi tehnilise konsultandi ja koolitusjuhi Alar Õige sõnul oleks autodel, mis peavad liikuma läbi suve järgmisesse sügisesse, vaja lasta üle vaadata ning kontrollida kõikide sõlmede ja komponentide korrektne toimimine ning kinnitatus. „Asjata pole nõuanne, et vähemalt kord aastas tuleks sõiduki mootoriõli vahetada. Ka autodel, mille aastane läbisõit on alla 15 000 km,” kinnitab ta.

Iga autoomanik peaks Õige sõnul kevadeti eemaldama auto erinevatesse peiduurgastesse pugenud liiva, prahi ja soola – seda viimast oli tänavu napilt õnneks – ehk teisisõnu: tegema kapitaalse sisepuhastuse, kuhu kuulub ka aknaklaaside pesemine. „Pärast sellist puhastust oleks hea lisaks kõikide liikuvate osade ehk uste-akende liigendite ja tihendite täiendpuhastus ning määrimine ettenähtud määretega. Ikka selleks, et kõik uksed-luugid oleksid avatavad vajalikel hetkedel, sest puhastuse ja määrimiseta suureneb kuivade ning soojade aegade saabumisel oht nende kinni jäämiseks.”

Peugeot Balticu müügijuht Richard Eesmaa rõhutab, et väga oluline on kogu auto üle vaadata ning hinnata, mis on talveperioodil kulunud. „Tähelepanu tasub pöörata esiklaasile, sest kriibitud ja must esiklaas võib päikselise ilmaga juhti segada ja nii on ohtlik olukord kerge tekkima. Klaasi rikkumist ja puhtana hoidmist aitab ennetada klaasipuhastite ehk kojameeste regulaarne vahetus ning muidugi piisava klaasipuhastusvedeliku olemasolu, sest kuivalt mustuste laialihõõrumine kriibib klaasi pinda.”

Ta lisab, et kevadel pannakse autole alla suverehvid, mille seisukord ehk kulumiaste tasub juba enne allapanekut hoolikalt üle vaadata. Uute rehvide pealt ei tohiks kokku hoida ning kindlasti turvalisem ja säästlikum on uued rehvid panna alla kohe talveperioodi lõppedes. Samuti soovitab ta kontrollida üle konditsioneeri või kliimaseadme toimimise, sest väga kehv on kuuma ilmaga avastada, et seadmest ei tulegi jahedat õhku. Närviline õhkkond autos on aga pigem ohtlik ja pärsib sõidurõõmu.