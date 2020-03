Kuidas mahutada ühisesse tänavaruumi kahe- ja neljarattalised?

Politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo sõnul juhtuvad õnnetused jalg- ja mootorratturitega eelkõige seetõttu, et ei osata liikluses teistega arvestada ja kiputakse oma sõiduoskusi üle hindama. „Enne kui asuda rattaga liiklusesse, tasub veenduda, et ratas on tehniliselt korras. Jalgratta puhul kontrollida, kas pidurid töötavad, olemas on signaalkell, valge tuli ees ja punane taga ning kollane või valge helkur kodaratel,“ selgitab ta. „Kuigi seaduse kohaselt peavad vaid kuni 16-aastased ratturid kiivrit kandma, on see väga soovitatav ka vanematele liiklejatele, kes annavad sellega head eeskuju lastele. Õnnetusse sattumise ja kukkumise korral aitab kiiver ära hoida suuremaid peavigastusi.”

Kõige enam tekib ohtlikke olukordi jalgratturitega sõidutee ületamisel. Kuigi liiklusseaduse kohaselt on jalgratturil õigus ületada sõiduteed ülekäigurajal ka sõites, ei anna see jalgratturile sõidukijuhtide suhtes õigust. Kuna jalgratturid liiguvad võrreldes jalakäijatega palju kiiremini, võivad nad autojuhi jaoks sattuda ristimikule väga ootamatult. Seepärast on oluline, et nii sõidukijuhid kui jalgratturid võtaksid ülekäigurajale lähenedes hoo maha ja veenduksid, et teine pool on märganud ja olukorda mõistetakse samamoodi. Jalgratturi jaoks on kõige turvalisem siiski ratta seljast maha tulla ja ratast käekõrval lükates tee ületada.

FOTO: Maanteeamet.

Kiiver on ka tõukerattal soovituslik, kõrvaklapid võiksid koju jääda

Ka elektritõukerattad ja muud kergliikurid on Loigo sõnul võrreldes sõidukitega liikluses palju vähem kaitstud osalejad. „Elektrilised tõukerattad ei kujuta liikluses ohtu, kui liigeldakse mõistlikult ja teistega arvestades,“ kinnitab ta. „Nendega sõites on oluline meeles pidada, et kõnniteel tuleb tagada jalakäijate ohutus ning parim on seda teha liikudes nendega samal kiirusel. Kuigi elektritõukerattaga sõites pole kiivri kandmine kohustuslik, on see siiski väga soovitatav.”

Politsei paneb kõigile südamele, et tänaval liigeldes tuleb keskenduda ainult liikluses toimuvale. Kuulates kõrvaklappidest valjult muusikat või tegeledes kõrvaliste tegevustega, näiteks näppides nutitelefoni, võib tähelepanuta jääda kiiresti lähenev oht.

„Motohooaja alguses tuletame mootorratturitele ja mopeedijuhtidele meelde, et enne teele asumist tasub meelde tuletada pidurdamise ja manööverdamisega seotud sõiduvõtted. Politsei soovitab osaleda mootorratturite soojenduskoolitusel, mida pakuvad näiteks mitmed motoklubid. Nii juht kui ka kaassõitja peavad kasutama korralikku varustust, sest kukkumisel aitavad tervist säästa ainult kvaliteetne kiiver, kindad, saapad, kaitsmed ja õiged riided,” loetleb Loigo.

Ta lisab, et autojuhid peavad kaherattalistega koos liigeldes erilist tähelepanu pöörama nende märkamisele, sest mootorrattur võib jääda sõiduki pimealasse või mõne muu objekti varju. Hoida tasub piisavat piki- ja külgvahet, et jõuaks õigeaegselt reageerida ootamatutele manöövritele. Ka mootorratturid peavad enda ohutuse tagamiseks sooritama manöövreid rahulikult ja arvestame võimalusega, et teine osapool ei pruugi neid liikluses märgata.